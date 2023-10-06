Премьер-министр РФ Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Доме правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что лидеры стран обсудят дальнейшее развитие отношений государств и актуальные международные и региональные проблемы. Ожидается совместное заявление Путина и Мирзиёева, а также подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.
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