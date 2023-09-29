Премьер-министр Украины Шмыгаль ответил на предложенные альтернативы вступлению в ЕС

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Украина не собирается рассматривать альтернатив полноправному членству в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее власти Франции и Германии предложили Украине альтернативные варианты членства в Евросоюзе, чтобы интеграция происходила постепенно.
Однако Шмыгаль выступил против такого предложения. Он заявил, что Украина не согласна на медленный путь вступления и интеграции в ЕС, а рассчитывает исключительно на полноценное членство.
Ранее в этом же интервью Шмыгаль заявил, что Украина при вступлении в Евросоюз не создаст проблем для него. Наоборот, поспособствует решению вопросов в сфере экономики, обороны, энергетики и др. И всё это, несмотря на прогнозируемый на 2024 год дефицит госбюджета в размере 43 млрд долларов.
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Однако Шмыгаль выступил против такого предложения. Он заявил, что Украина не согласна на медленный путь вступления и интеграции в ЕС, а рассчитывает исключительно на полноценное членство.
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Анастасия Чинкова