Премьер-министр Венгрии Орбан назвал Казахстан своим домом

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что возвращаться домой всегда хорошо. Он имел ввиду общие исторические корни казахов и венгров.
«У нас в этом регионе с вами наиболее обоснованные историей контакты. И мы очень рады вашим успехам. Когда у родственника все идет хорошо - это и нам хорошо. Хорошо, когда вся семья счастлива», - заявил Виктор Орбан во время переговоров с Токаевым, пишет РИА новости.По словам Орбана, безопасность важно обсуждать с братскими народами.
«Мы сейчас живем в нестабильный период с точки зрения безопасности. Очень важно обсуждать эти вопросы с друзьями и братскими народами»,- говорит Виктор Орбан.Ранее в Кремле оценили визит Макрона в Казахстан.
«Казахстан суверенное государство, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения, стратегическое партнерство, наши интересы объединены», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Читайте также:
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