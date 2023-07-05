Премьер Мишустин: экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции

Фото: сайт Кремля
Глава правительства России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что экономика страны успешно идет по пути восстановления, несмотря на экономические санкции, передает РИА Новости.
Он упомянул, что за пять месяцев ВВП вырос на 0,6%, говоря на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что если не произойдут непредвиденные события, к концу текущего года рост ВВП может превысить два процента.
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«Несмотря на экономические санкции и препятствия, с которыми сталкивается наша страна, ее экономика продолжает уверенно двигаться вперед», — подчеркнул Мишустин.
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Артем Кузьмин