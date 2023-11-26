Премьер Орпо: Финляндия готова закрыть всю границу с Россией

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сказал в интервью радио Suomi.
«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои станции и сосредоточит поиск убежища в другом месте, кроме восточной границы», — цитирует слова Орпо Yle.
Премьер добавил, что заявление о предоставлении убежища в таком случае можно будет подать в морских портах или в аэропорту Хельсинки-Вантаа, однако не на восточной границе.
«Мы способны быстро принимать решения о жестких средствах. Мы готовы проводить встречи даже ежедневно», — заключил финский политик.
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