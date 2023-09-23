Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Отмечается, что участники переговоров также обсудили вопросы армяно-американского и армяно-германского сотрудничества.
Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено. В результате военных действий пострадали более 20 человек, 27 человек погибли.
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«Была подчеркнута необходимость гарантий обеспечения безопасности и прав народа Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Екатерина Коршунова