Премьер Польши объяснил желание получить американское ядерное оружие

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Премьер-министр Моравецкий заявил, что размещение американского ядерного оружия в Польше укрепит безопасность страны
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что делает заявления о желании разместить в стране ядерное оружие США, так как это поможет укрепить безопасность Польши, передает РИА Новости.
Премьер-министр добавил, что Польша делает все для укрепления безопасности. Он также считает, что программа Nuclear Sharing, которая позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, поможет достичь заявленной цели.
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«Вода камень точит. Мы также хотим иметь самый высокий уровень безопасности», — заявил Моравецкий.
«Мы будем разговаривать с нашими союзниками», — отметил Моравецкий.
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Екатерина Коршунова