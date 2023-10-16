Премьер Румынии заявил, что молдавский язык создала Россия

Фото: iStock/starpik
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку его искусственно придумала Россия для румын, живущих в Бессарабии.
По его словам, молдавский язык не должен существовать, поскольку его никогда и не было, это якобы искусственно созданный язык.
Чолаку утверждает, что молдавский язык придумала Россия для того, чтобы часть румын, живущая в Бессарабии, перестала связывать себя с Румынией. С того момента они начали представляться молдаванами, хотя на деле таковыми не являются.
Премьер Румынии подчеркнул, что с Украиной был подписан ряд договорённостей, согласно которым Киев признает существование лишь румынского языка.
Напомним, что в августе Марчел Чолаку обратиться к правительству Украины с просьбой признать несуществующим молдавский язык.
Читайте также:
В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны
Reuters: Румыния стягивает войска к границе с Украиной
Украинские уклонисты рассказали о медведях и снайперах на границе с Румынией
Чолаку утверждает, что молдавский язык придумала Россия для того, чтобы часть румын, живущая в Бессарабии, перестала связывать себя с Румынией. С того момента они начали представляться молдаванами, хотя на деле таковыми не являются.
Напомним, что в августе Марчел Чолаку обратиться к правительству Украины с просьбой признать несуществующим молдавский язык.
Читайте также:
В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны
Reuters: Румыния стягивает войска к границе с Украиной
Украинские уклонисты рассказали о медведях и снайперах на границе с Румынией
Анастасия Чинкова