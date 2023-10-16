Премьер Румынии заявил, что молдавский язык создала Россия

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем не долно отвлечь мировое сообщество от конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.