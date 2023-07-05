Премьер Румынии предложил обеспечить присутствие солдат ФРГ в стране на постоянной основе

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о необходимости постоянного размещения немецких военных на территории Румынии.
Об этом он говорил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, передает РИА Новости.
Он объяснил свою инициативу тем, что украинская армия столкнулась с трудностями в ходе контрнаступления. Также он подчеркнул важность укрепления восточного фланга НАТО.
Премьер-министр Румынии выразил мнение о том, что размещение немецких солдат в стране будет способствовать этой цели.
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«Я надеюсь, что вместе с федеральным канцлером мы как можно скорее примем решение по этому вопросу», — сказал Чолаку.
Премьер-министр Румынии выразил мнение о том, что размещение немецких солдат в стране будет способствовать этой цели.
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Артем Кузьмин