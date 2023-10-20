Премьер Штаййе: Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнет до 15 тысяч человек

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Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнут тысячи палестинцев, заявил премьер-министр страны Мухаммед Штаййе.
По его словам, наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев.
По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.
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По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
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Евгения Парфентьева