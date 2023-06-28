Премьер Швеции назвал неуместным разрешение полиции сжечь Коран

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Премьер Швеции Кристерссон заявил, что разрешение полиции сжечь Коран законно, но неуместно
Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что считает решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана законным, но неуместным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Напомним, что полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.
Кристерссон добавил, что не намерен рассуждать о влиянии акции на процесс вступления Швеции в НАТО.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме.
Напомним, что полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме.
Екатерина Коршунова