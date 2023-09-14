Премьер Украины обсудил с представителями Южной Кореи восстановление страны

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рен обсудили восстановление Украины. Об этом украинский политик заявил в своём Telegram-канале.
Также, в обсуждении принимали участие бизнесмены из Южной Кореи. Они вместе с министром прибыли на Украину.
По словам Шмыгаля, приоритетными являются вопросы восстановления энергетической отрасли, разминирования территорий для обеспечения безопасности населённых пунктов и их жителей, а также восстановление разрушенного жилья.
Кроме того, премьер-министр поблагодарил южнокорейских партнёров за передачу специального оборудования для разминирования.
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По словам Шмыгаля, приоритетными являются вопросы восстановления энергетической отрасли, разминирования территорий для обеспечения безопасности населённых пунктов и их жителей, а также восстановление разрушенного жилья.
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Анастасия Чинкова