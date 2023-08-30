Премьер Венгрии Орбан оценил шансы Украины на победу

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Распространенное на Западе мнение о том, что Украина побеждает, является ложью. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.
Он также добавил, что идея киевских властей отобрать у России Крым является нереалистичной и такой исход событий невозможен. Орбан подчеркнул, что ВСУ лишатся военных раньше, чем солдаты закончатся у России, что неминуемо приблизит крах Украины.
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Анастасия Крестьянова