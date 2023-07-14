Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина полностью потеряла суверенитет

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.
Орбан подчеркнул, что Украина фактически лишена суверенитета. В стране отсутствует собственная военная промышленность и нет денег. Военную технику и средства на их закупку Киев получает от США и западных союзников, заключил премьер.
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Анастасия Крестьянова