Премьер Японии рассказал, как будет решать территориальный спор с Россией

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Правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с РФ. С таким заявление выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пленарного заседании нижней палаты парламента.
«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии. Однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — заявил Кисида.Из всей речи Кисиды отношениям с РФ была выделена только одна фраза. В выступлении глава кабмина Японии также подверг критике действия России на Украине.
Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что в Европе может случиться раскол из-за антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак