Пресс-секретарь Байдена устроила скандал во время пресс-конференции

Финское Министерство иностранных дел начало расследование в связи с пранком, в котором участвовали граждане РФ Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые говорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица африканского политика. Расследование было начато почти через сутки после того, как российские СМИ сообщили о произошедшем.