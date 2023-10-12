Пресс-секретарь Байдена устроила скандал во время пресс-конференции

Фото: iStock/lucky-photographer
На последнем пресс-брифинге в Белом доме между пресс-секретарем Карин Жан-Пьер и журналистом газеты New York Post Стивеном Нельсоном возник спор, который оказался в центре внимания телеканала Fox News.
В ходе брифинга Нельсон обратился к Жан-Пьер, спрашивая, почему он не имеет возможности задавать вопросы в течение продолжительного времени и чувствует, что его игнорируют. В ответ на это Жан-Пьер сказала, что она не намерена предоставлять ему эту возможность задавать вопросы и на данном брифинге, обратив внимание на другого журналиста и предоставив ему слово.
Нельсон продолжит попытки добавиться возможности задать вопрос, обвиняя Карин Жан-Пьер в недостатке уважения к представителям СМИ.
«Вы должны почувствовать стыд за это. Включение одной из крупнейших и наиболее широкочитаемых газет в стране в черный список свидетельствует о неуважении к свободным и независимым СМИ, Карин. Это свидетельствует о пренебрежении к свободной и независимой прессе», - заявил Нельсон.
Раздраженная Жан-Пьер ответила, что она дает возможность задавать вопросы тем, кто долгое время не имел такой возможности, и окончательно переключилась на другого журналиста.
Читайте также:
Пресс-секретарь Байдена разозлила журналистов, заступившись за шефа
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет
Нельсон продолжит попытки добавиться возможности задать вопрос, обвиняя Карин Жан-Пьер в недостатке уважения к представителям СМИ.
Раздраженная Жан-Пьер ответила, что она дает возможность задавать вопросы тем, кто долгое время не имел такой возможности, и окончательно переключилась на другого журналиста.
Читайте также:
Пресс-секретарь Байдена разозлила журналистов, заступившись за шефа
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
Это провал. Пресс-секретарь Байдена случайно раскрыла его секрет
Артем Кузьмин