Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала необычное объяснение случаю, когда президент США Джо Байден повторил одну и ту же историю дважды в течение нескольких минут, сообщает Daily Mail.
Вопросы возникли после того, как Байден на закрытом мероприятии перед спонсорами своей кампании в Нью-Йорке почти дословно повторил свой рассказ о том, почему он решил баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Пресс-секретарь ответила на эти вопросы, сказав, что «иногда и она сама повторяется и пересказывает какие-то истории». Она добавила, что Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него этот момент был «невероятно эмоциональным».
Жан-Пьер также подчеркнула, что он верит в свою способность помочь стране двигаться вперед и достигать наилучших результатов.
Она также отметила, что не обсуждала этот случай с президентом и не имела возможности обсудить его с ним.
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Пресс-секретарь ответила на эти вопросы, сказав, что «иногда и она сама повторяется и пересказывает какие-то истории». Она добавила, что Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него этот момент был «невероятно эмоциональным».
Она также отметила, что не обсуждала этот случай с президентом и не имела возможности обсудить его с ним.
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Артем Кузьмин