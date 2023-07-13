Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин прокомментировал вступление нейросети «Жириновский» в партию

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин заявил, что информация о возможном вступлении нейросети «Жириновский» в партию не сообщалась от лица партии, отметив, что эта тема была передана председателю партии.
«Мы об этом не сообщали. Вопросов таких очень много поступает в течение дня», — заявил в беседе с RT Дюпин.
До этого сообщалось, что нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре. Как указывали РИА Новости со ссылкой на свой источник, устав предусматривает выдачу партийного билета только человеку, который является российским гражданином, однако данный случай может стать исключением. В политсиле это называют «символическим актом увековечения основателя партии».
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