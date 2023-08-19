Пресс-секретарь Зеленского: Швеция даст Украине полмиллиарда евро

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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление. Об этом Никифоров сообщил в эфире телеканала «Рада».
Никифоров отметил, что Швеция также намерена передать Киеву насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.
Напомним, ранее выяснилось, что Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов). В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.
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Екатерина Коршунова