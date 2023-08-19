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Пресс-секретарь Зеленского: Швеция даст Украине полмиллиарда евро

19 августа 2023, 18:03

Фото: iStock/aquatarkus

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Швеция приняла стратегию по предоставлению Украине 500 миллионов евро на восстановление. Об этом Никифоров сообщил в эфире телеканала «Рада».
Никифоров отметил, что Швеция также намерена передать Киеву насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.


Напомним, ранее выяснилось, что Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи на 3,4 млрд крон (314 млн долларов). В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для шведских боевых машин пехоты CV 90. Также украинская армия получит запчасти для CV 90, танков Strv 122 и артиллерийских орудий Archer.

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#владимир зеленский
#пилоты
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Слуцкий: Боррель пытается отвлечь внимание от провала политики санкций Запада
19 августа 2023, 18:22

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада своими высказываниями. Об этом Слуцкий написал в своем телеграм-канале.
По мнению Слуцкого, у Борреля «полностью сместился фокус восприятия реальности». Слуцкого также удивил тот факт, что Боррель назвал «карликом» самую большую страну в мире, которая много лет обеспечивает энергобезопасность для европейских стран.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам. 

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#россия
#мид
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#мария захарова
#мид рф
#ес
#евросоюз
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Трамп: прокурор в Атланте позволила городу стать зоной войны
19 августа 2023, 17:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, руководящая стороной обвинения в новом деле против бывшего главы Белого дома, позволила городу превратиться в военную зону. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, на данный момент в Атланте устанавливаются рекорды по убийствам и насилию, а преступники практически не несут наказаний. Он также отметил, что прокурор Уиллис «плоха для Америки».

Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.

Сам бывший президент, который отрицает предъявленные ему обвинения, пока не сделал никаких заявлений касательно возможной сдачи органам правопорядка.

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#суд
#сша
#президент
#преступники
#дональд трамп
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Бондарев предрек войну в Африке из-за вмешательства Запада в ситуацию в Нигере
19 августа 2023, 16:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что вмешательство западных стран в дела Африки может превратить государственный переворот в Нигере в полномасштабную войну. Об этом Бондарев написал в своем телеграм-канале.
Бондарев считает, что США с Францией хотят вернуть к власти свергнутого президента Базума. Однако государства хотят это сделать не самостоятельно, «а, как обычно, руками своих сателлитов в регионе». Он также назвал ЭКОВАС не экономическим, а «военно-политическим обществом».

Глава оборонного комитета Совфеда добавил, что вероятность разрешения конфликта в Нигере мирным путем до сих пор сохраняется. 

Напомним, генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её.

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#сша
#Нигер
#война
#франция
#власть
#президент
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AFP: делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей
19 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Nabil Kamara

Делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей. Об этом сообщает Франс Пресс.
Напомним, комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах сообщал, что 19 августа ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию. 

Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС. Он также подчеркнул, что, несмотря на наличие обширной сети представительств ЭКОВАС в регионе, руководители организации часто пренебрегают информацией, предоставляемой местными экспертами.

Кулибали заявил, что войны быть не должно, так как «мы все часть одного экономического союза».

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#интервью
#новости
#Нигер
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Захарова: оскорбления Борреля в адрес России вызваны завистью и беспомощностью
19 августа 2023, 13:08

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Борреля о России вызваны завистью и беспомощностью. Так она прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал Россию «экономическим карликом». Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова также добавила, что сам Евросоюз похож на разорившегося банкрота без качественного топлива по средствам. Официальный представитель МИД также посоветовала помалкивать тем, кто окончательно не определился с самоидентификацией.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато. Карасин также назвал Борреля интеллектуальным пигмеем.

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Медведев пошутил о независимости Финляндии

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#евросоюз
#захарова
#рф
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Медведев пошутил о независимости Финляндии
Медведев выложил в соцсети картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине
19 августа 2023, 12:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают историю страны и получение независимости от России.
«Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? – Они —захватчики и варвары. – Интересно, кто создал независимую Финляндию? – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — опубликовал Медведев.

Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их государство решило войти в НАТО. Также зампред Совбеза РФ в своей авторской статье написал, что «Финляндия – это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию».

Напомним, глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Финляндия не беспокоится из-за российских планов по увеличению численности войск на границе с государством. По словам Валтонен, решение РФ было «довольно ожидаемым».

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#мид
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#финляндия
#медведев
#рф
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Карасин назвал Борреля интеллектуальным пигмеем после высказывания о России
19 августа 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к ярким заявлениям выглядит глуповато. Об этом Карасин написал в своем телеграм-канале.
Карасин также назвал Борреля интеллектуальным пигмеем. 

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал РФ «экономическим карликом». Боррель добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба». Он также отметил, что Китай — это настоящий политический игрок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спекуляцией сообщения СМИ о готовности США рассмотреть асимметричную сделку с Россией, согласно которой несколько подозреваемых в хакерстве будут обменяны на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, который отбывает в РФ многолетний срок за шпионаж.

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#мид рф
#ес
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Советник Эрдогана Кылыч: визит Путина в Турцию обсуждается с Москвой
19 августа 2023, 11:35

Фото: сайт Кремля

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция и РФ обсуждают дату визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщает CNN Türk.
Ранее главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Он также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Напомним, источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. 

 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

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#сделки
#турция
#отношения
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#поставки
#рф
#эрдоган
#переговоры
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Советник Эрдогана охарактеризовал отношения Турции и России
Советник Эрдогана: похолодания в отношениях Турции и России нет
19 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/george tsartsianidis

Главный советник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Турции и РФ нет. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.
Советник турецкого лидера также отметил, что стороны ведут переговоры по зерновой сделке.

Ранее источник, который участвует в переговорах между государствами сообщил, что Турция обсуждает с Россией поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. В данной инициативе есть ряд заинтересованных государств. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы реализовать идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам.

Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ. По данным издания, в настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему.

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#россия
#соглашение
#страны
#сделки
#турция
#лидер
#поставки
#рф
#эрдоган
#переговоры
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