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Press Trust of India: Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели

10 сентября 2023, 11:11
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден досрочно покинул проходящий в Нью-Дели 9-10 сентября саммит G20. Таким образом, американский лидер пропустил третью сессию мероприятия под названием «One Future» в индийской столице.

Байден отбыл во Вьетнам, прервав свое участие в саммите. При этом в Белом доме никак не прокомментировали ситуацию, передает издание Press Trust of India. Почему американский президент решил покинуть встречу глав «двадцатки», не дожидаясь окончания всех запланированных мероприятий, пока остается неизвестным. СМИ уже опубликовали фотографию Байдена, садящегося в самолет.

Как отмечалось ранее, Соединенным Штатам не удалось на саммите продавить резолюцию с осуждением России. По словам шерпы РФ при G20 Светланы Лукаш, половина стран «двадцатки» отказалась интерпретировать события так, как это выгодно Западу. Можно сказать, что Байден покинул саммит, так и не сумев добиться тех результатов, которые надеялся получить.

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Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%
10 сентября 2023, 11:29

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 10 часов 10 сентября составила 44,19%. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
На участках проголосовали 2 млн 481 тыс 782 избирателей. С помощью дистанционного электронного голосования участие в выборах приняли 369 тысяч 39 человек.
 
Всего, по данным Московской областной избирательной комиссии, в выборах участвуют 6 млн 614 тысяч 87 жителей области. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий.

Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.  

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. 

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Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове
10 сентября 2023, 11:15

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства МО

Ныне исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с супругой Екатериной и дочерью Ульяной принял участие в голосовании на избирательном участке в Одинцове. Об этом «Радио 1» сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Выборы губернатора Подмосковья, а также депутатов в органы местного самоуправления проходят в регионе с 8 по 10 сентября. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: Андрей Воробьёв от «Единой России», Александр Наумов от КПРФ, Кирилл Жигарев от ЛДПР и Анатолий Никитин от «Справедливой России». Для голосования доступны 3983 избирательных участка на территории Московской области.

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#андрей воробьёв
#выборы
#голосование
#губернатор
#одинцово
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Депутат Пахомов: нужны разные формы голосования
10 сентября 2023, 11:13

Фото: Мособлизбирком

Глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов проголосовал на избирательном участке в Сергиевом Посаде. По его словам, многие жители Подмосковья в этом году исполняют свой гражданский долг дистанционно, однако сам он решил прийти на избирательный участок.
«Разные формы голосования нужны, чтобы у каждого избирателя была возможность сделать выбор в максимально комфортных условиях. Кому-то удобно дома или на работе проголосовать с компьютера. Я живу здесь недалеко, поэтому пришел на участок» – поделился Пахомов. 
Он добавил, что ждёт в регионе позитивных перемен. Много уже сделано, но также много планов, много работы находится в процессе выполнения.
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9  тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
 
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#мособлизбирком
#выборы
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#депутат
#госдума
#голосование
#подмосковье
#московская область
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«Несолоно хлебавши»: Пушков оценил визит Байдена на саммит G20
Пушков: позицию Байдена не поддержали на саммите G20
10 сентября 2023, 10:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден не смог отстоять позицию Запада в отношении Украины и уехал с саммита G20 ни с чем. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что, по сравнению с прошлым годом, глобальный Юг ещё больше отошёл от глобального Запада, который пытается навязать всему миру свою позицию. В связи с этим, Байден и американские дипломаты покинули Нью-Дели «несолоно хлебавши».

Ранее официальный представитель России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила, что половина членов G20 не согласилась смотреть на события на Украине через призму позиции Запада. Поэтому декларация, принятая по итогам саммита, не устроила Байдена и весь глобальный Запад, которым не удалось навязать своё мнение.

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#g20
#декларация
#запад
#байден
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Дмитрий Артюхов избран губернатором ЯНАО на второй срок
10 сентября 2023, 10:39

РИА Новости/Сергей Пятаков

В Ямало-Ненецком автономном округе прошли выборы главы региона. Губернатором на второй срок депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали Дмитрия Артюхова («Единая Россия»).
Голосование, как это положено по закону, было тайным, сообщает URA.RU. За кандидатуру Артюхова проголосовали 17 парламентариев. Александр Голубенко (ЛДПР) получил два голоса. Еще один депутат  проголосовал за кандидатуру Максима Лазарева («Справедливая Россия»). Один бюллетень из 21, участвовавших в голосовании, был признан недействительным.

Постановление об избрании губернатору вручил председатель Заксобрания региона Сергей Ямкин. Дмитрий Артюхов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет сегодня, 10 сентября, через несколько часов.

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#голосование
#депутат
#лдпр
#выборы
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Пашинян уволил начальника Службы государственной охраны
10 сентября 2023, 10:36

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил Саргиса Ованнисяна с поста руководителя Службы государственной охраны. Соответствующий указ размещён на портале e-gov.am.
Временно исполняющим обязанности руководителя госохраны назначен Артур Гаспарян, ранее занимавший пост заместителя начальника.

Служба государственной охраны занимается выявлением угроз объектам государственной охраны, их предотвращение и обеспечение безопасности объектов госохраны в местах их временного или постоянного нахождения.

Ранее Пашинян сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности к проведению срочных переговоров с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе. 

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#армения
#охрана
#служба
#пост
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Нарышкин раскрыл аферу Запада в системе образования
Глава СВР Нарышкин: Запад создаёт ложные рейтинги мировых вузов
10 сентября 2023, 10:18

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Запад занимается шулерством при составлении рейтинга ведущих вузов мира, препятствуя тем самым развитию национальных систем образования. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на конференции в рамках Восточного экономического форума.
Он также отметил, что нечестным путём Запад переманивает к себе талантливую молодёжь из Азии и Африке, что тормозит развитие этих регионов.

VIII Восточный экономический форум проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке с 10 по 13 сентября. 

Ранее преподаватель РАНХиГС Роман Душкин рассказал об использовании искусственного интеллекта студентами и школьниками. По его мнению, новые технологии позволят им быстрее находить необходимую информацию и в целом упростит многие процессы обучения.

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#вузы
#образование
#рейтинг
#новые запад
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Маск: США на самом деле управляет настройщик телесуфлера Байдена
10 сентября 2023, 09:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Республиканец Боб Маккобб с иронией отметил, что, кто бы ни управлял Джо Байденом, он абсолютно некомпетентен и именно ему следует объявить «импичмент». Американский миллиардер Илон Маск ответил на это, что настоящим президентом страны является тот человек, который контролирует телесуфлер Байдена.
Такое высказывание владелец Tesla и SpaceX разместил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). Эксцентричный миллиардер и раньше позволял себе язвительные выпады в адрес американского лидера. Например, он утверждал, что Байден мог бы сниматься в роли Хранителя склепа из телесериала «Байки из склепа», причем безо всякого грима и спецэффектов, намекая на почтенный возраст главы Белого дома.

Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом в истории США. Он постоянно попадает в нелепые и курьезные ситуации,  часто оговаривается, путает имена и названия стран. Оппоненты американского лидера  считают причиной этого его  возраст и возможные проблемы со здоровьем.

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Okaz: Пробуждение африканских стран нанесет сильный удар по дряхлеющей Европе
10 сентября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Пробуждение стран «глобального Юга», в частности, государств Африки, которые поддерживают Россию, нанесет «смертельный удар» по Европе. Страны Старого Света исторически играют разрушающую роль, несмотря на грим под названием «права человека и демократия».
Такое мнение высказывается в материале саудовской газеты Okaz. Автор статьи напоминает об истории стран Европы и США и о том, на каком количестве человеческих жизней строились эти государства. Журналист уверен, что и сейчас мало что изменилось: западные политики продолжают строить финансовые империи на  человеческих костях.

В публикации утверждается, что европейская колонизация Африки не закончилась, потому что дряхлеющему Западу таким образом дешевле и легче поддерживать свои силы. Колониализм поддерживается большинством международных институтов, утверждает обозреватель, включая в их список ООН и НАТО. Он считает, что эти организации не слишком отличаются друг от друга.

Нынешние события в  Африке, включая переворот в  Нигере, пугают западных колонизаторов. Задача НАТО, кроме сохранения западной однополярности и противостояния усилиям России и Китая по построению нового миропорядка, состоит также и в том, чтобы не допустить пробуждения Африки. Жителям же Черного континента лучше всего известно о преступлениях колонизаторов. Поэтому можно понять чувства африканцев, когда они поднимают и приветствуют российский флаг. Они делают это не для того, чтобы выступить против Украины. Таким образом они ратуют за победу России над НАТО и западным колониализмом в прошлом и настоящем, заключил автор материала.

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