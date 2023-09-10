Press Trust of India: Байден досрочно покинул саммит G20 в Нью-Дели

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Президент США Джо Байден досрочно покинул проходящий в Нью-Дели 9-10 сентября саммит G20. Таким образом, американский лидер пропустил третью сессию мероприятия под названием «One Future» в индийской столице.
Как отмечалось ранее, Соединенным Штатам не удалось на саммите продавить резолюцию с осуждением России. По словам шерпы РФ при G20 Светланы Лукаш, половина стран «двадцатки» отказалась интерпретировать события так, как это выгодно Западу. Можно сказать, что Байден покинул саммит, так и не сумев добиться тех результатов, которые надеялся получить.
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Александр Бойцов