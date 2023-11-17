Претензии США на руководство всей планетой вызывают все большее сопротивление

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Претензии США на руководство всей планетой вызывают активно растущее сопротивление большинство стран мира. Об этом в четверг, 16 ноября, заявило российское посольство в Вашингтоне, комментируя очередное расширение антироссийских санкций.
«Необходимо, наконец, осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. <...> Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — отметили в Telegram-канале российской дипломатической миссии.Накануне Министерство финансов США ввело санкции против 20 предприятий России. В санкционном списке, в частности, оказались ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходная компания Прогресс, зарегистрированная в Либерии.
Ранее президент США Джо Байден говорил, что санкции должны были подкосить российскую экономику и обрушить рубль. Однако курс российской валюты смог быстро восстановиться. Способность России в поиске новых партнеров привели и к росту продаж энергоносителей. Таким образом, российская экономика смогла адаптироваться и восстановиться после оказанного на нее давления.
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