Президент Алиев: Азербайджан полностью восстановил суверенитет страны

Фото: istock / Serhii Ivashchuk
Азербайджан в ходе проведения «антитеррористической операции» в Карабахе за 5 дней полностью восстановил свой суверенитет. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время общего заявления для средств массовой информации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как считает Алиев, дальнейшая реинтеграция армян Карабаха в общество азербайджанцев пройдет успешно.
«В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», — сообщил Ильхам Алиев.
Также сообщаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в городе Гранаде в Испании.
Читайте также:
МИД РФ: выпады Пашиняна в адрес России неприемлемы и вызывают отторжение
Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном
В Ереване местные жители несут цветы к посольству РФ в память о миротворцах
Алина Юрчак