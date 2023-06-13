Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву

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В Москву с государственным визитом прибыл президент Алжира Абдельмаджид Теббун
Во вторник, 13 июня, в Москву с государственным визитом прибыл президент Алжира Абдельмаджид Теббун, передает РИА Новости.
В сообщении говорится, что воздушное судно на борту которого находился алжирский лидер сел в международном аэропорту «Внуково-2» примерно в 20:45 по московскому времени.
Теббун был встречен со всеми почестями под военный оркестр, который сыграл гимны двух стран. Уточняется, что на встрече замглавы присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов.
24 мая сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме.
В сообщении говорится, что воздушное судно на борту которого находился алжирский лидер сел в международном аэропорту «Внуково-2» примерно в 20:45 по московскому времени.
24 мая сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия во II Евразийском экономическом форуме.
Элина Позднякова