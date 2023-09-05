Президент Армении Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Биягова

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Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Биягова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.
Другим указом Биягов был назначен послом Армении в Нидерландах, а также постпредом страны в Организации по запрещению химического оружия.
В настоящее время вакансия на место постпреда Армении в ОДКБ свободна.
Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер пригласил Армению в альянс. При этом президент Научного общества кавказоведов и эксперт Института экономики международных отношений РАН Александр Крылов заявил, что это приглашение есть ничто иное как часть пропагандистской войны.
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Анастасия Чинкова