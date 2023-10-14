Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Напомним, Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. За ратификацию статута МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. Оппозиция в парламенте Армении отказалась принимать участие в обсуждении вопроса.
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Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
Екатерина Коршунова