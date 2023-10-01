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Президент Байден подписал закон о временном финансировании правительства США

01 октября 2023, 06:45
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Таким образом, до 17 ноября в США точно не будет шатдауна.
«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H.R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам… до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — сказано в распространенном Белым домом заявлении.

Финансовая помощь Киеву при этом в документ не входит — однако, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.


При этом в ранее распространённом заявлении Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. «Мы <...> не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — отметил американский президент.

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Экс-разведчик Риттер: Поставка Киеву ракет Taurus — путь к войне внутри Германии
01 октября 2023, 06:14

Фото: iStock/photosvit

Решение Берлина предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в Германии, в которой она сможет винить только себя саму. Об этом заявил бывший разведчик американской армии, а ныне военный эксперт Скотт Риттер.
По мнению Риттера, нельзя позволить немецким властям думать, что это решение не повлечёт за собой никаких последствий. Он подчеркнул, что Германия сама, своими же действиями навлекает на себя и своих граждан беду, так как война всегда приходит к тем, кто её жаждет.

«Зло ходит по земле, и иногда добрым людям приходится противостоять ему, применяя силу. Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину — это зло. <...> Решение Германии по Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придет в Германию, то это потому, что она сама ее навлекла», — отметил аналитик.
Ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Коалиционное правительство Германии в общем одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия. 

По информации СМИ, Шольц боится, что присутствие немецких специалистов в зоне конфликта может обострить отношения Германии и России, и втянуть Берлин в российско-украинский конфликт. Однако, как отметили в The Wall Street Journal, поставки ракет все же могут быть одобрены, если США решатся отправить на Украину сопоставимое оружие.

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#германия
#украина
#ракета
#эксперт
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Байден: США не могут перестать помогать Украине «ни при каких обстоятельствах»
01 октября 2023, 05:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Соединённые Штаты «ни при каких обстоятельствах» не имеют права отказаться от поддержки Украины в ее конфликте с Москвой. Такое заявление президента Джозефа Байдена распространила пресс-служба Белого дома после того, как стало известно о принятии Конгрессом США временного бюджета страны сроком на 45 дней, где не предусмотрено средств на финансирование Киева или поставок ему вооружений и техники.
«Мы <...> не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана", — подчеркнул Байден в своём заявлении.

Он добавил, что ожидает от спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти сохранения «полной приверженности» последнего дальнейшему оказанию помощи Украине.

По словам президента США, хотя Маккарти, а вслед за ним и подавляющее большинство членов Конгресса «твердо поддерживают Украину», в принятом сейчас соглашении нет никакого нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. 

При этом, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

Напоминаем, что в ночь на 1 октября Палата представителей, а вслед за ней и Сенат одобрили законопроект о финансировании правительства США сроком на 45 дней, не включающий средства на нужды Киева.

До формального наступления шатдауна остается несколько часов. Если до этого времени президентом Байденом не будет подписан новый проект бюджета, то в 00.00 воскресенья (07.00 мск) работа всех правительственных учреждений США будет остановлена.

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#конгресс сша
#украина
#джозеф байден
#финансирование
#помощь
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Партия экс-премьера Словакии Фицо захватила лидерство на выборах
01 октября 2023, 04:00

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

На парламентских выборах в Словакии партия «Направление — социальная демократия» (Smer), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, уверенно удерживает лидерство на выборах в Национальный совет. Как сообщает Совацкое национальное телевидение, после обработки данных с 75% избирательных участков она набирает 23,73% голосов, в то время как её главный конкурент — либеральное движение «Прогрессивная Словакия» — заручилось поддержкой лишь 14,87% участников голосования.
Ранее по результатам экзит-поллов «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет зампредседателя Европейского парламента Михал Шимечек, была лидером подсчёта голосов — однако теперь, как видно, Роберт Фицо и его партия смогли уверенно потеснить оппонентов.

Известно, что Фицо является сторонником мнения о том, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».

В интервью информационному агентству Associated Press экс-премьер прямо заявлял, что в случае вхождения его партии в состав правительства, Словакия прекратит поставки любого оружия и боеприпасов, бросая прямой вызов Евросоюзу и НАТО.

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#словакия
#выборы
#парламент
#россия
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Политолог Росси: Европа «взорвётся изнутри» от противодействия России санкциям
01 октября 2023, 02:37

Фото: iStock/ffikretow

Стратегия России по долгосрочному противостоянию западным санкциям и военному давлению приведет к тому, что Европа рано или поздно «взорвётся изнутри». Именно так считает преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси, о чём он и рассказал в интервью изданию Express.
«Россия играет в долгую игру. <...> У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — считает политолог.

Росси добавил, что за время, прошедшее с начала конфликта на Украине, часть жителей «коллективного Запада» начала испытывать экономическую усталость. По его словам, этому способствует рост стоимости жизни, вызванный как ограничительными мерами, так и непосредственно военными действиями.

Тем временем, как заявил в интервью изданию Politico премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев, несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов, может помочь Европе решить экономические и оборонные проблемы. Он отметил, что вхождение Украины в Евросоюз не принесёт второму новые проблемы. Наоборот, благодаря этому будут решены многие спорные и проблемные вопросы Евросоюза в сферах энергетики, обороны, экономики, безопасности и независимости.

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#санкции
#россия
#европа
#украина
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The Telegraph: Британия разместит свои войска на Украине, чтобы учить бойцов ВСУ
01 октября 2023, 02:15

Фото: iStock/andriano_cz

Британские военные впервые в истории разместятся на Украине, чтобы обучать бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью изданию The Telegraph рассказал глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.
Глава британского оборонного ведомства уже провел соответствующие переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.

Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией. 

Он подчеркнул, что помощь Киеву будет оказываться до окончательного завершения боевых действий на украинской территории.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.

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#великобритания
#украина
#военные
#всу
#помощь
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Серия взрывов раздалась в Запорожье
01 октября 2023, 01:57

Фото: iStock/Alexey_Tolmachov

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». . Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Вице-спикер Толстой: Россия должна вернуть и остальные свои земли
01 октября 2023, 00:30

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, поздравляя жителей нашей страны с Днем воссоединения новых регионов, заявил, что Россия «должна вернуть остальные свои земли».
«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди.  <...> Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это», — заявил депутат.

30 сентября в России впервые отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.

Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


#россия
#украина
#госдума
#депутат
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Парламентские выборы в Словакии выигрывают либералы
01 октября 2023, 00:07

Фото: iStock/Derek_Brumby

Либеральное движение "Прогрессивная Словакия" победило на парламентских выборах в стране, свидетельствуют результаты экзитполов. По данным опросов на выходах с избирательных участков, партия Smer экс-премьера страны Роберта Фицо, выступающего за прекращение поддержки Украины в конфликте с РФ, эти выборы проигрывает.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Словацкого национального телевидения, «Прогрессивная Словакия», которую возглавляет зампредседателя Европейского парламента Михал Шимечек, набирает 19,97% голосов избирателей. В то же самое время партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, заручилась поддержкой 19,09% избирателей.

Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».

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NYT: Палата представителей проголосовала за бюджет США без помощи Украине
30 сентября 2023, 23:12

Фото: iStock/MarianVejcik

Палата представителей США утвердила проект финансирования правительства на 45 дней, в который не входит помощь Украине, документ отправляется в Сенат. Об этом пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского конгрессмена.
Напомним, что в настоящее время в США разворачивается нестабильная ситуация из-за разногласий в принятии государственного бюджета. Так, законодатели и представители администрации США не могут прийти к выводу об объёмах финансирования, а часть конгрессменов категорически отказалась голосовать, если в проекте бюджета останутся средства для Украины.

Если в ближайшее время ни одна из партии не представит компромиссный вариант бюджета, федеральное правительство может приостановиться.

Белый дом в своей соцсети X ведёт подсчёт времени до предполагаемого «шатдауна». Каждый час выходит новый пост с обновлённым временем.

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#конгресс сша
#бюджет
#украина
#финансирование
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