Президент Байден подписал закон о временном финансировании правительства США

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Президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Таким образом, до 17 ноября в США точно не будет шатдауна.
«В субботу, 30 сентября 2023 года, президент подписал закон H.R. 5860, который предусматривает выделение ассигнований федеральным структурам… до 17 ноября 2023 года на реализацию проектов федерального правительства и продлевает ряд полномочий, срок действия которых истекает», — сказано в распространенном Белым домом заявлении.Финансовая помощь Киеву при этом в документ не входит — однако, по словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.
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