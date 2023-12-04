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Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставке бронетранспортеров

Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине ста списанных БТР
04 декабря 2023, 12:36
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, которое было одобрено парламентом 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба болгарского лидера на сайте президента.
Отмечается, что Радаев уверен в том, что в данной технике нуждаются пограничная охрана и спасатели Болгарии. По словам президента, жизнь и здоровье граждан страны являются главным приоритетом.

Напомним, в конце ноября депутаты одобрили соглашение между болгарским МИД и украинским министерством обороны по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.


Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Европы все труднее палить деньги в бездонной украинской бочке. Представитель Кремля, комментируя информацию о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским союзом, также добавил, что это «является вопросом самих европейцев».

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Песков прокомментировал нарушение американским кораблем суверенитета Китая
04 декабря 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует провокации.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда комментировал нарушение кораблем Военно-морских сил США суверенитета Китая, пишет ТАСС. 

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», - объяснил Дмитрий Песков. 
Ранее американский корабль Gabrielle Giffords появился  в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), там самым нарушив суверенитет КНР. 

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#дмитрий песков
#сша
#китай
#политика
#новости
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Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке
Песков: eвропейцам все сложнее палить деньги в бездонной бочке, помогая Киеву
04 декабря 2023, 12:06

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Европы все труднее палить деньги в бездонной украинской бочке. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля, комментируя информацию о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским союзом, также добавил, что это «является вопросом самих европейцев».

Ранее сообщалось, что лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. В Евросоюзе также назревает кризис из-за Украины. Этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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#украина
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Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ и наградит волонтера года
04 декабря 2023, 11:57

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 4 декабря впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ, а также наградит победителя премии «Волонтер года». Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогли принять участие в мастер-классах от перинатальных центров региона. В Подмосковье действует семь высокооснащённых учреждений, занимающихся родовспоможением: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров. Врачи из этих медицинских учреждений провели для гостей выставки «Россия» мастер-классы по уходу за детьми, а также рассказали о послеродовом периоде и других важных для родителей темах.

На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, а также общественные организации.

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#страны
#владимир путин
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СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией
«Страна.ua»: 44% украинцев выступили за компромиссы на переговорах с Россией
04 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/Diy1

44% украинцев сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что 48% граждан Украины поддерживают отказ от переговоров и продолжение боевых действий. По информации издания, зимой и летом прошлого года число поддерживающих такую точку зрения составляло 60%.

Как стало известно, возраст тех, кто поддерживает проведение переговоров с Россией, составляет 18-35 лет. Возрастная группа тех, кто против этого, находится в диапазоне 36-50 лет.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России
Депутат Госдумы Гурулев заявил о возрождении службы СМЕРШ
04 декабря 2023, 11:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ.
Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ. 

Гурулев добавил, что «разговаривал с Дальним Востоком, где базируются российские подводные ядерные лодки и корабли», которым также грозит опасность. Депутат подчеркнул, что по этим причинам следует иначе подходить к вопросам безопасности.

Напомним, «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!») принадлежало структурам советской контрразведки в годы Второй мировой войны — с 1943 по 1946 год.

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#безопасность
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В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена
Депутат ГД Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Байдена
04 декабря 2023, 10:55

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена и награждать ей всех трусов и предателей, которые сбежали и оболгали РФ, передает РИА Новости.
Как сообщил парламентарий, на лицевой стороне медали следует изображать непринужденно спускающуюся фигуру американского лидера по скользкому трапу президентского самолета. С тыльной же стороны — проект США в виде лица президента Украины Владимира Зеленского с гравировкой: «палач и предатель украинского народа».

По словам Шеремета, медаль закреплялась бы к колодке, которая переливалась бы всеми цветами. Такое введение, по убеждению депутата, стало бы ярким обозначением всех, кто однажды ​предал свою страну.

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#джозеф байден
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Индия приняла решение по войскам на Мальдивских островах
Индия согласилась вывести свои войска с Мальдивских островов
04 декабря 2023, 10:43

Фото: iStock/NatanaelGinting

Мальдивская республика договорилась с Индией о выводе ее военных из страны. Об этом сообщил президент Мальдив Мохамед Муиззу, передает Reuters.
Сообщается, что встреча президента Мальдив и индийских чиновников, в том числе и премьер-министра Нарендры Моди, состоялась в рамках климатического саммита ООН COP28. По словам Муиззу, в ходе обсуждения стороны пришли к договоренностям по созданию комитета высокого уровня для решения вопросов, которые связаны с проектами развития.

По информации источника, количество индийских военных составляло 75 человек. Большинство из них было задействовано в вопросах эксплуатации двух вертолетов ALH и самолета Dornier.

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Американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже на Кубу
AP: экс-посла США в Боливии Рочу задержали по обвинению в шпионаже на Кубу
04 декабря 2023, 10:28

Фото: iStock/Rawf8

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу, передает агентство Associated Press.
Сообщается, что 73-летнего Роча задержали в Майами. Слушание по делу бывшего дипломата состоится сегодня, 4 декабря. 

По информации агентства, Роча занимал свою дипломатическую должность на протяжении 25 лет.  В 2002 году мужчина напрямую вмешивался в выборы в Боливии от лица США, выступая против избрания президентом Эво Моралеса. За свою многолетнюю практику Роча успел поработать в Аргентине, на Кубе, в Гондурасе и других государствах.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ.

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В России хотят запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры
«Известия»: чиновникам могут запретить использовать иностранные мессенджеры
04 декабря 2023, 09:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российским госслужащим хотят запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях.
Письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко написал заместитель председателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, сообщают «Известия». 

«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам. Не случайно по этому пути уже пошли некоторые страны», — объяснил свою инициативу Выборный. 
В качестве примера он привёл Францию, где власти запретили министрам пользоваться иностранными сетями. По мнению Выборного, даже несмотря на то, что чиновникам запретили пользоваться продукцией Apple, у хакеров сохраняется возможность добыть информацию о человеке из любого телефона, если тот имеет аккаунты в иностранных мессенджерах. 

Эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков предлагает создать отдельный отечественный мессенджер для чиновников. 

Ранее сообщалось, что в Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.

Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия.

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