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Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, которое было одобрено парламентом 22 ноября. Об этом сообщила пресс-служба болгарского лидера на сайте президента.
Отмечается, что Радаев уверен в том, что в данной технике нуждаются пограничная охрана и спасатели Болгарии. По словам президента, жизнь и здоровье граждан страны являются главным приоритетом.
Напомним, в конце ноября депутаты одобрили соглашение между болгарским МИД и украинским министерством обороны по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что странам Европы все труднее палить деньги в бездонной украинской бочке. Представитель Кремля, комментируя информацию о выделении Украине 50 миллиардов евро Европейским союзом, также добавил, что это «является вопросом самих европейцев».
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Напомним, в конце ноября депутаты одобрили соглашение между болгарским МИД и украинским министерством обороны по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники.
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Екатерина Коршунова