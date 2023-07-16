Президент Болгарии Радев раскритиковал действия Киева

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Президент Болгарии Румен Радев осудил действия Киева, который хочет продолжения конфликта за деньги Евросоюза. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Радев утверждает, что при этом представители европейских стран пытаются убедить всех в том, что поставки вооружения на Украину обеспечивают безопасность Европы. Но это не так, поскольку конфликт продолжается и постоянно усугубляется, приводя к большему количеству жертв.
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Анастасия Чинкова