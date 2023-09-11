Президент Бразилии да Силва не знает, задержат ли Путина в случае приезда в страну

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент Бразилии Лула да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Об этом сообщает DW.
При этом 10 сентября, в воскресенье, он уверенно заявил, что Путина ни в коем случае не арестуют в случае приезда в Бразилию.
Сегодня, 11 сентября, бразильский лидер заявил, что не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие. По его словам, подобное решение принимает судебная власть, а не правительство.
Напомним, следующий саммит G20 пройдёт в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом Бразилия является подписантом Римского устава, согласно которому необходимо выдавать тех, на кого Международный уголовный суд выписал арест.
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«Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что, если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют», - заявил да Силва в кулуарах на встрече G20 в Дели.
Напомним, следующий саммит G20 пройдёт в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом Бразилия является подписантом Римского устава, согласно которому необходимо выдавать тех, на кого Международный уголовный суд выписал арест.
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Элина Позднякова