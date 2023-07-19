Радио1
Главная / Новости / Политика/ Президент Бразилии заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине

Президент Бразилии заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине

19 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/blinow61

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что мир начинает уставать от украинского конфликта.

Он также выразил уверенность в том, что со временем украинский конфликт завершится, благодаря усилиям посредников. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Бразильский лидер отметил, что многие государства уже начали уставать от происходящего на Украине. По ​его мнению, ​мир наступит тогда, когда группа стран начнет переговоры с Россией и Украиной.

Читайте также:

Глава МИД Бразилии Виейра заявил о намерении Бразилии увеличить товарооборот с Россией

Politico: ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет

Пентагон: Западу нужны годы обучения пилотов ВСУ для паритета с Россией по истребителям
#Бразилия
#Украина
#конфликт
#Россия
Читайте нас в
Министр иностранных дел Венгрии высказался против поставок кассетных боеприпасов Украине
19 июля 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался против поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом он сказал на пресс-конференции.
«Поставки оружия вообще удлиняют войну и ведут за собой опасность эскалации. Те, кто посылает оружие на Украину, берут на себя ответственность за рост числа жертв. Кроме того, кассетные бомбы могут привести к трагическим гуманитарным последствиям», — подчеркнул министр.

Кроме того, он предложил решать возникшую ситуацию мирным путём, поскольку любое оружие несёт за собой только новые человеческие жертвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал решение США о поставке боеприпасов преступлением. Кроме того, он уточнил, что Россия имеет право ответить на такие действия зеркальными мерами.

Читайте также:

Совфед обратился к парламентариям из-за передачи США кассетных боеприпасов Украине

Генерал Сырский: Украина скоро применит кассетные боеприпасы

Путин: США поставляет кассетные боеприпасы Украине из-за дефицита оружия
#вооружение
#Венгрия
#МИД
Читайте нас в
Песков о сокращении расходов бюджета: Это не понижает приоритетность нацпроектов
19 июля 2023, 14:36

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное сокращение незащищенных расходов бюджета не понижает статус нацпроектов, но есть нюансы, где-то можно сэкономить.
По словам спикера Кремля, национальные проекты являются абсолютным приоритетом для страны. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами. 

Рассуждая о том, что нацпроекты относятся к незащищенным статьям бюджета, Песков отметил, что в подобных проектах может быть ряд нюансов, но они не понижают их приоритетность. 

Пресс-секретарь главы государства указал на высокую эффективность деятельности правительства. Он подчеркнул, что в реализации национальных проектов есть определенные ориентиры, все выполняется постепенно. 

Читайте также: 

Песков: Страны Запада готовы хранить молчание по поводу любых терактов Киева

Песков: Путину уже сообщили о возгорании на полигоне в Крыму

Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной



#Песков
#бюджет
#национальный проект
Читайте нас в
Глава Минспорта РФ Матыцин осудил отрекшуюся от воинского звания Исинбаеву
19 июля 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не была замечена в поддержке СВО, а потому продолжит свою деятельность в МОК. Она назвала полученное ею воинское звание майора «номинальным», что вызвало неодобрение министра спорта РФ Олега Матыцина.
Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов организации из России. Исинбаева написала, что до 2018 года выступала за ЦСКА и была удостоена воинских званий, но эти звания носят номинальный характер, так как она никогда не проходила службу в Вооруженных Силах РФ. Олимпийская чемпионка уже давно живет в Испании и называет себя гражданином мира.

Министр спорта России Олег Матыцин жестко отреагировал на высказывания Исинбаевой. Он подчеркнул, что недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, а также к событиям, которые происходят в родной стране, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Ранее Глава Республики Дагестан Сергей Меликов написал в своем телеграм-канале, что поручил мэру Махачкалы начать работу по переименованию стадиона в центре города, который назван в честь Елены Исинбаевой. Он добавил, что ее именем может быть назван какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла родной стране.

Читайте также:

Глава Дагестана поручил местным властям переименовать стадион имени Исинбаевой

Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО и военного контракта

Тренер Исинбаевой поздравил воспитанницу с 39-летием

#Песков
#бюджет
#национальный проект
Читайте нас в
Песков: Страны Запада готовы хранить молчание по поводу любых терактов Киева
19 июля 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Страны коллективного Запада готовы закрывать глаза по поводу любых преступлений и терактов киевского режима в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель кремлевской администрации отметил, что такая позиция западных покровителей Украины уже давно не является новостью. Так Песков прокомментировал реакцию западных стран на теракт на Крымском мосту. Вернее, на полное отсутствие таковой. США и их союзники в Европе готовы покрывать и потворствовать любым преступлениям киевского режима, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Запад с одобрительным молчанием относится к террористическим атакам Киева, будь то обстрелы мирного населения в Белгородской области или взрыв Крымского моста. Все, что наносит ущерб России, не является для западных стран чем-то непозволительным, подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Читайте также:

Песков: Путину уже сообщили о возгорании на полигоне в Крыму

Песков: Удары по Одессе и Николаеву стали ответом за теракт на Крымском мосту

Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной

#песков
#запад
#киев
#режим
#теракт
#взрыв
#молчание
Читайте нас в
Мособлизбирком рассказал, как найти свой избирательный участок
19 июля 2023, 14:14

Фото: Фотобанк МО

Жителям Подмосковья менее чем за два месяцев до Единого дня голосования объяснили, где найти адрес своего избирательного участка.
Для удобства граждан создан цифровой сервис ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения», где отражена вся необходимая информация.  

Как сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома, там можно найти номер и адрес участковой комиссии, информацию о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, а также данные о кандидатах.  Для этого достаточно перейти по ссылке,  ввести свой адрес места жительства и нажать кнопку поиска.
 
В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. 
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Для удобства избирателей выборы в Московской области состоятся в Единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
 
В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.

Читайте также: 
 
В Подмосковье стартовал активный период информирования избирателей перед ЕДГ-2023

Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием

Мособлизбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в губернаторы Подмосковья

#Московская область
#Подмосковье
#выборы
#избиратели
#Мособлизбирком
#голосование
#ЕДГ
Читайте нас в
В ЮАР заявили, что Путин не поедет на саммит БРИКС
19 июля 2023, 13:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Россию представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщили в офисе президента Южно-Африканской Республики.
«Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что по этому вопросу было принято совместное решение.

Саммит состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге. Планируется присутствие лидеров ЮАР, КНР, Бразилии и Индии.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса обсуждал с Путиным проблему его визита на саммит БРИКС, пытаясь отговорить от личного приезда из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России.

Читайте также:

Рамапоса: Арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России

Шерпа ЮАР Суклал: БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран

ТАСС: Шерпы БРИКС подготовили документ по расширению объединения
#саммит БРИКС
#Владимир Путин
#ЮАР
Читайте нас в
Песков: Путину уже сообщили о возгорании на полигоне в Крыму
19 июля 2023, 13:38

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин уже проинформирован о пожаре на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, вся информация оперативно докладывается главе государства. При этом Песков положительно оценил работу главы Крыма Сергея Аксёнова, который оперативно отреагировал на возгорание, произошедшее на военном полигоне. На месте происшествия применяются все необходимые меры для ликвидации огня, а также обеспечения безопасности местных жителей.


«Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется», - отметил Песков.

Напомним, утром, 19 июля, стало известно, что в Кировском районе Крыма горит склад с боеприпасами. В связи с этим временно перекрыта трасса «Таврида». Также проходит эвакуация местных жителей из близлежащих населенных пунктов.

Читайте также:

Аксенов: При пожаре на полигоне в Крыму никто не пострадал

Аксёнов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне в Крыму

Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму




#Владимир Путин
#Дмитрий Песков
#Крым
#пожар
Читайте нас в
Глава MI6 не опроверг причастность Лондона к атаке на Крымском мосту
19 июля 2023, 13:22

Фото: iStock/Moussa81

Глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур не стал опровергать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту, добавив, что такое заявление льстит ему. Об этом он сообщил на выступлении в британском посольстве в Праге, которое транслировало европейское издание Politico на своём YouTube-канале.
«Мне льстит тот факт, что президент Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся», – сказал Мур. 

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост. В своём Telegram-канале она написала, что Вашингтон и Лондон руководят террористическим режимом Киева, а он является таковым, поскольку содержит все признаки международной организованной преступной группировки.

Читайте также:

Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, кто стоит за терактом на Крымском мосту
#теракт
#Лондон
#Крымскиймост
Читайте нас в
Захарова: Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан
19 июля 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Германия в XXI веке платит коллаборационистам, сдававшим полицаям евреев и партизан, но не хочет платить пережившим блокаду ленинградцам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в материале для «Российской газеты».
По ее словам, сейчас интервью, которое дал посол Израиля на Украине Михаил Бродский, читать довольно срашно. Так, она рассказала, что в нем он вновь оправдывает неонацистский киевский режим. Однако, несмотря на это, она подчеркнула, что полос - уроженец Ленинграда. 

«Знаете, отчего особенно страшно? От того, что слова о "героях Бандере и Шухевиче" произносит не только еврей, но и ленинградец. Да, Михаил Бродский родился и вырос в Ленинграде», - уточнила Захарова. 

В своем материале Захарова привела цитату Бродского. Эти слова он озвучил в интервью. По его словам, Израиль в настоящий момент выступает за то, чтобы оказывать украинской стороне поддержку. Кроме того, он уточнил, что власти рассматривают вопрос, который связан с присоединением к «Крымской платформе».
 
«Никто не вправе учить ни меня, ни других официальных представителей Израиля, как правильно сохранять память о Холокосте и как относиться к вопросам исторической памяти. Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях. Мы рассматриваем вопрос о присоединении к "Крымской платформе". Я не исключаю, что в какой-то момент Израиль примет решение присоединиться к "Крымской платформе". Израиль сейчас активно занимается передачей Украине системы раннего оповещения, которая, надеюсь, заработает в ближайшее время. В сентябре, по крайней мере, часть этой системы должна заработать», - рассказал Бродский. 

Захарова задается вопросом, почему все еще никто не может научить общство, как и кому сохранять память о Холокосте. По ее словам, Холокост предполагает преследование, а также массовое уничтожение представителей различных этнических и социальных групп. Делают это именно нацисты. Кроме того, она уточнила, что именно такая формулировка зафиксирована в различной  международной документации. ​

Захарова также рассказала, ​что Россия, как раз, руководствуется именно этими положениями. 

«Вот мы и руководствуемся этими универсальными и единодушно одобренными положениями в связи с очевидными проявлениями ненависти по национальному признаку, сегрегации и ксенофобии на Украине при поддержке Запада», - подчеркнула Захарова. 

Читайте также: 
 
Захарова назвала мерзким разделение ленинградцев в годы войны по национальному признаку

В МИД РФ назвали фейками сообщения о переговорах России и США по украинскому вопросу

В МИД РФ назвали условия для возврата к обсуждению зерновой сделки
 
#Германия
#война
#компенсация
#Мария Захарова
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников