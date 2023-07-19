Президент Бразилии заявил, что мир начинает уставать от конфликта на Украине

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что мир начинает уставать от украинского конфликта.
Бразильский лидер отметил, что многие государства уже начали уставать от происходящего на Украине. По его мнению, мир наступит тогда, когда группа стран начнет переговоры с Россией и Украиной.
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Анастасия Крестьянова