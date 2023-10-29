Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного

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Президент Чехии Петр Павел побывал на памятном мероприятии по случаю годовщины создания независимой Чехословакии. Во время торжественной церемонии он случайно сбил фуражку солдата из почетного караула. Об этом сообщает iROZHLAS.
Павел не справился с тяжестью переданного ему знамени и опустил его верхушку на голову военного, из-за чего у того упала фуражка.
Позже президент Чехии написал в социальной сети X извинения за физический или психологический ущерб, который Павел причинил военнослужащему. Он также объяснил, что не смог удержать знамя из-за чего случился данный инцидент.
Ранее сообщалось, что чешская контрразведка больше всего боится РФ. В ежегодном докладе Службы безопасности и информации за прошлый год утверждается, что именно Россия представляет самую большую угрозу безопасности Чехии.
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Позже президент Чехии написал в социальной сети X извинения за физический или психологический ущерб, который Павел причинил военнослужащему. Он также объяснил, что не смог удержать знамя из-за чего случился данный инцидент.
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Екатерина Коршунова