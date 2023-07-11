Президент Чехии Павел: окно для наступления ВСУ закроется к концу года

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Украине придется договариваться с Россией, основываясь на тех успехах, которые ВСУ смогут достичь до конца 2023 года. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел, выступая в Вильнюсе в рамках саммита НАТО, передает агентство ЧТК.
По его словам, окно территориальных завоеваний ВСУ закроется к концу 2023 года.
Он также отметил, что ВС РФ смогли подготовить качественные оборонительные линии, а также имеют превосходство над ВСУ в воздухе. При этом Павел подчеркнул, что украинские войска более мотивированы и лучше оснащены.
При этом с наступлением зимы, по его мнению, продвижение ВСУ будет осложнено еще и выборами, которые планируются в США, России и самой Украине. Тогда будет наблюдаться снижение готовности стран Запада продолжать поддерживать Киев.
Павел считает, что боевой дух ВСУ может окрепнуть, если пообещать Украине принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта.
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«Украина потихоньку собирает территорию, они, наверное, все еще ищут слабые места в российской обороне. Они до сих пор не подключили те значительные силы, которые подготовили», - считает глава Чехии.
При этом с наступлением зимы, по его мнению, продвижение ВСУ будет осложнено еще и выборами, которые планируются в США, России и самой Украине. Тогда будет наблюдаться снижение готовности стран Запада продолжать поддерживать Киев.
Павел считает, что боевой дух ВСУ может окрепнуть, если пообещать Украине принять ее в НАТО сразу после окончания конфликта.
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Элина Позднякова