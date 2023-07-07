Президент Чехии Павел пообещал продолжить всестороннюю поддержку Украины

Фото: iStock/Hal_Gamble
«Чехия одной из первых пришла на помощь Киеву. Поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — отметил президент Чехии.Павел подчеркнул, что если объединить ту помощь, которую оказывали Украине правительство и отдельные министерства, общественные и неправительственные организации, фирмы и предприятия, а также отдельные граждане Чехии, то в сумме это составит примерно 45 миллиардов крон (около $2 млрд).
В свою очередь, Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции в Праге с чешским лидером Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО на фоне страна некоторых стран перед Россией.
Читайте также:
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина не получила место в НАТО
«Ъ»: Президент Болгарии отказался передавать Украине оружие из резервов страны
Euractiv: Страны Южной Америки отказались упоминать Украину в совместной декларации с ЕС