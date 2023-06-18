Президент Чехии Павел заявил о единственном шансе ВСУ на контрнаступление

Президент Чехии Павел заявил, что у ВСУ есть только один шанс на контрнаступление
В этом году у Вооружённых сил Украины будет только один шанс на проведение контрнаступления в зоне спецоперации. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью CNN.
По его версии, в этом году могут начаться переговоры между Россией и Украиной или вооружённый конфликт будет заморожен до 2024 года.
Павел считает, что в случае провала текущего контрнаступления у войск Украины не удастся организовать новое.
Ранее сообщалось, что российская армия добилась значительных улучшений в дисциплине, координации и воздушной поддержке, что способствовало изменению динамики боевых действий на Украине. Успехи в зоне спецоперации в последние месяцы, в частности в районе Бахмута, объясняются рядом изменений в тактике.
По его версии, в этом году могут начаться переговоры между Россией и Украиной или вооружённый конфликт будет заморожен до 2024 года.
Ранее сообщалось, что российская армия добилась значительных улучшений в дисциплине, координации и воздушной поддержке, что способствовало изменению динамики боевых действий на Украине. Успехи в зоне спецоперации в последние месяцы, в частности в районе Бахмута, объясняются рядом изменений в тактике.
Андрей Гаврилов