Президент Чехии призвал сдержанно относиться к оценке прогресса ВСУ

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Необходимо быть сдержанным в оценке реальной ситуации на полях СВО, поскольку прорыв ВСУ на одном участке фронта еще ничего не означает, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Idnes.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта. Отмечается, что Работино осталось только на карте, фактически город полностью разрушен.
Именно поэтому чешский лидер считает, что необходимо оставаться более сдержанными в оценке ситуации и не делать преждевременных выводов.
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«С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены», - прокомментировал ситуацию Павел.
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Евгения Парфентьева