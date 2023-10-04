Президент Чехии Пётр Павел: ЕС должен расширяться ради своей же безопасности

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Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности, заявил президент Чехии Пётр Павел, передает «Чешское телевидение». По его словам, необходимо как можно быстрее завершить интеграцию в ЕС Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии.
«Новый геополитический императив требует новой динамики расширения», — заявил Павел в разговоре с журналистами.Глава Чехии считает, что Европейский союз должен установить «прозрачные и достижимые» критерии членства или четкий график процесса вступления стран-кандидатов. Присоединение в блок новых стран обеспечит безопасность и стабильность демократий, подчеркнул он.
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