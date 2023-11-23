Президент Чехии заявил о подготовке ЕС к высокоинтенсивному конфликту

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Россия по-прежнему остается главной угрозой для Европейского союза, и в связи с этим армии Европы «серьезно относятся к этой угрозе» и готовятся к конфликту высокой интенсивности. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел в ходе встречи глав стран Вишеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). Об этом сообщает Blesk.
Павел заявил, что из-за конфликта на Украине России понадобится много лет, чтобы восстановить свою боеспособность, но Чехия и другие страны НАТО все равно воспринимают Москву как «угрозу номер один».
Президент Венгрии Каталин Новакова поддержал позицию своего чешского коллеги и дала обещание, которые заключается в дальнейшей помощи Украине. Глава Польши Анджей Дуда добавил, что необходимо подготовиться к потенциальной агрессии так, чтобы никто не хотел нападать.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Северной Македонии заявил, что НАТО не видит военной угрозы членам Североатлантического альянса или союзникам с российской стороны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – заявил чешский президент.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Северной Македонии заявил, что НАТО не видит военной угрозы членам Североатлантического альянса или союзникам с российской стороны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак