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Президент Эритреи Исайяс Афеворки заявил о необходимости странам Европы, Азии и Африки проводить свою собственную индивидуальную монетарную политику во избежание санкционного давления.
«Если глобальная архитектура денежной системы будет находиться под контролем этих гегемонистских сил, то они, несомненно, превратят её в инструмент для введения санкций и там, и тут. Надо от этого уйти», — пояснил в беседе с RT Афеворки.
А президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что в стране возлагаются большие надежды на Россию в области энергетике, поскольку наша страна являются одним из лидеров в этой сфере.
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