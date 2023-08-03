Президент Эстонии Карис перенёс визит в Австралию из-за нехватки средств

Фото: iStock/diegograndi
Президент Эстонии Алар Карис перенес полёт в Австралию, который должен был случиться летом 2023 года.
ERR пишет, что это решение связано с нехваткой средств у канцелярии президента. Министр финансов Эстонии Март Вирклаев подтверждает информацию о том, что правительству был направлен запрос, касающийся поездки эстонского президента в Австралию.
Уточняется, что канцелярия Кариса просила выделить средства на визит из резерва эстонского кабмина, но этого не произошло: деньги потребовались на оплату «непредвиденных расходов».
ERR пишет, что президентская канцелярия рассчитывает на изменение текущей системы в пользу того, чтобы расходы президента утверждались через парламент. Это позволит согласовывать выделение средств без участия кабинета министров.
Читайте также:
Эстония собирается закупить боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы
Премьер Эстонии Каллас призвала западные страны сплотиться вокруг Украины
Уточняется, что канцелярия Кариса просила выделить средства на визит из резерва эстонского кабмина, но этого не произошло: деньги потребовались на оплату «непредвиденных расходов».
Читайте также:
Эстония собирается закупить боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро
Премьер Эстонии Каллас сообщила, когда Прибалтика отключится от российской энергосистемы
Премьер Эстонии Каллас призвала западные страны сплотиться вокруг Украины
Мария Фирсова