Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия, передает РИА Новости.
По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса. Он также отметил, что на данный момент причина повреждения неизвестна.
Президент Финляндии рассказал, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, в ходе которых заручился полной поддержкой НАТО в проведении расследования этого происшествия.
Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
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Президент Финляндии рассказал, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, в ходе которых заручился полной поддержкой НАТО в проведении расследования этого происшествия.
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Екатерина Коршунова