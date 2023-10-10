Президент Финляндии не исключил диверсию на газопроводе Balticconnector

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва работает над тем, чтобы РФ не была включена ни в «черный», ни в «серый» список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Об этом Панкин сообщил журналистам.