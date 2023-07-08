Президент Финляндии не рассчитывал на закрытие консульства страны в России

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«Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой сюрприз не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является неожиданным. Это решение вывело ситуацию в новое измерение», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия планирует выслать девять финских дипломатов и закрыть посольство Финляндии в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято из-за открытой политики, направленной против России, и ущемления российских граждан, проводимого Хельсинки. Закрытие генконсульства назначено на 1 октября.
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