Президент Финляндии Ниинистё вспомнил, как Путин рассказывал ему о стихотворении Лермонтова

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Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал о своих переговорах с Владимиром Путиным, проходивших перед началом спецоперации. Он вспомнил, как российский лидер в течение получаса рассказывал ему о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта».
Президент Финляндии подчеркнул, что его российский коллега знал буквально все, что касалось этой темы. Он тогда сказал, что для него это и есть Россия, Россия в целом, заключил Ниинистё.
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