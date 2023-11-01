Президент Франции Макрон прибыл в столицу Казахстана Астану

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана. В ходе краткой беседы глава Кабмина выразил уверенность, что данный визит придаст новый толчок развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.
В повестке дня предстоящих переговоров между Макроном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран. Среди них вопросы расширения торговли и расширения инвестиций, а также укрепление сотрудничества в сфере энергетики.
Также во время визита французского президента будет обсуждаться вопрос участия компании Electricite de France S.A. (EDF) в строительстве атомной электростанции в Казахстане.
Читайте также:
Макрон высказался о переговорах Путина и Орбана
Макрон считает, что масштабная военная операция в секторе Газа стала бы ошибкой
Макрон прибыл в Израиль с визитом солидарности
В повестке дня предстоящих переговоров между Макроном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран. Среди них вопросы расширения торговли и расширения инвестиций, а также укрепление сотрудничества в сфере энергетики.
Читайте также:
Макрон высказался о переговорах Путина и Орбана
Макрон считает, что масштабная военная операция в секторе Газа стала бы ошибкой
Макрон прибыл в Израиль с визитом солидарности
Александр Бойцов