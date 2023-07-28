Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми российского круизного лайнера

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией прибытие в Батуми российского круизного лайнера Astoria Grande. Накануне корабль прибыл в грузинский порт из Сочи, что вызвало протесты среди местных жителей.
Накануне более сотни жителей Батуми собрались в порту с плакатами, протестуя против прибытия лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство горожан усилили некоторые комментарии пассажиров для СМИ, в которых они рассказывали о посещении Абхазии. Одна из туристок заявила, что Россия освободила Абхазию от Грузии, что вызвало резко отрицательную реакцию в обществе. Акция протеста продолжалась около часа, после чего лайнер покинул причал и вышел в море.
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Александр Бойцов