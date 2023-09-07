Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку

Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается в отставку и продолжит наносить визиты в страны Евросоюза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что намерена привести Зурабишвили к импичменту, поскольку она не выполняет рекомендации правительства и продолжает наносить зарубежные визиты.
Чтобы запустить процедуру импичмента, за нее должны проголосовать две три депутатов парламента. В настоящий момент за отставку Зурабишвили проголосовали 84 депутата из 150.
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«Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность. Я защищаю конституцию этой страны, потому что эту клятву я приняла при инаугурации в качестве президента Грузии, и буду верна этой клятве до конца», - прокомментировала ситуацию Зурабишвили.
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Евгения Парфентьева