Президент Хорватии Миланович заявил о праве палестинцев на своё государство

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что палестинский народ имеет право иметь своё собственное государство.
«Палестинский народ имеет право на собственное государство, которое давно надо было уважать, тогда не было бы большей части этих несчастий и ужасов, которые наблюдаем», — приводит РИА Новости слова Милановича.
Однако, вместе с тем, он подчеркнул, что сама по себе борьба за свободу палестинского народа приемлема, но методы этой борьбы хорватский лидер осуждает.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа
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Мелисса Тимофеева