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Президент Хорватии Миланович заявил о праве палестинцев на своё государство

18 октября 2023, 19:42
Фото: istockphoto.com/GISTEL Cezary Wojtkowski

Фото: istockphoto.com/GISTEL Cezary Wojtkowski

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что палестинский народ имеет право иметь своё собственное государство.

«Палестинский народ имеет право на собственное государство, которое давно надо было уважать, тогда не было бы большей части этих несчастий и ужасов, которые наблюдаем», — приводит РИА Новости слова Милановича.

Однако, вместе с тем, он подчеркнул, что сама по себе борьба за свободу палестинского народа приемлема, но методы этой борьбы хорватский лидер осуждает.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа

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РФ намерена инициировать чрезвычайной ГА ООН по защите населения Палестины
18 октября 2023, 20:01

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины.
«Совет безопасности ООН не смог сформулировать внятную реакцию на вызовы, мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей её разрешения», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Кроме этого, представитель России в ООН заявил о необходимости тщательного расследования удара по больнице в секторе Газа.

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#израиль
#палестина
#политика
#конфликт
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ОИС: Ответственность за судьбу жителей сектора Газа несёт Израиль
18 октября 2023, 19:51

Фото: istockphoto.com/e-crow

Организация исламского сотрудничества (ОИС) возложила ответственность за судьбы и жизни мирного населения сектора Газа на Израиль.
«Израиль как оккупирующая держава несёт ответственность за судьбу гражданского населения в секторе Газа и настоящую трагедию, которую оно переживает в результате бомбардировок, блокады и голода, без электричества, еды и чистой воды, будучи вынужденным покинуть свои дома», — приводят «Известия» соответствующее сообщение на сайте организации.

Кроме того, ОИС призвала мировое сообщество привлечь израильскую сторону к ответственности за военные преступления, а также угрозу человечеству.

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#израиль
#военные
#палестина
#конфликт
#политика
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Небензя назвал число россиян, ставших заложниками блокады сектора Газа
Небензя: Заложниками стали около 1 тыс россиян
18 октября 2023, 19:30

Фото: istockphoto.com/Abdallah ElHajj

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил, что Заложниками блокады сектора Газа стали около 1 тыс граждан России и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
Также он заявлял, что Совет Безопасности ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

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Правящая партия Турции считает, что по больнице в Газе ударил Израиль

Infobae: Посольства Израиля и США в Аргентине эвакуировали из-за данных о бомбе
#оон
#совбез
#россияне
#сектор газа
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СМИ: в США считают, что удар по больнице в Газе могли нанести не с воздуха
CNN: в США считают, что удар по больнице в секторе Газа могли нанести с земли
18 октября 2023, 19:18

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В США считают, что удар по больнице в секторе Газа мог быть нанесен не с воздуха. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке. Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари отметил, что удар не был произведен с воздуха. Он отметил, что по данным израильских аэрофотоснимков, на поврежденной парковке имеются следы горения, структурные повреждения находящихся рядом зданий отсутствуют.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. По словам Сунака, Британия находится в сотруднчистве по этому вопросу с союзниками.

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#армия
#министр
#расследование
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#удар
#израиль
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Небензя: СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы трагедию в Газе
18 октября 2023, 19:05

Фото: kremlin.ru

СБ ООН не смог принять решение, которое прекратило бы гуманитарную катастрофу в секторе Газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее стало известно Совбез ООН не принял поправки, предложенные Россией к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа, отказавшись в том числе включить в текст осуждение удара по больнице «Аль-Ахли».

Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#оон
#израиль
#палестина
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Аналитик Костикин: У РФ и США есть инструмент для прекращения жизни на Земле
18 октября 2023, 17:59

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Аналитик, эксперт бюро военно-политического анализа «Ассиметричный ответ» Николай Костикин объяснил, что ядерное оружие является инструментом сдерживания для многих стран.
И при этом, по его словам, несмотря на то, что ядерным оружием обладают не только Россия и США, но только у этих двух стран оно такой силы, что сможет стереть разумную жизнь с лица Земли.

«Это инструмент сдерживания, страшный меч Судного дня, который есть не только у Российской Федерации, но и у ряда государств. Просто у России и США он достаточный для прекращения разумной жизни на Земле либо для отбрасывания её на уровень каменного века, то есть крайне мала вероятность, что цивилизация восстановится после этого», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Костикин.

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#оружие
#жизнь
#ядерное оружие
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Байден объявил о гуманитарной помощи для Газы и Западного берега Иордана
Байден: США выделят сто миллионов долларов на гуманитарную помощь Газе
18 октября 2023, 17:59

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байдена объявил о выделении гуманитарной помощи Газе и Западному берегу реки Иордан в размере 100 миллионов долларов. Об этом Байден сообщил по итогам переговоров с руководством Израиля.
По словам Байдена, США взаимодействуют с международными гуманитарными организациями для помощи нуждающимся. 

Ранее Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». 

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#министр
#байден
#удар
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США передали ВСУ ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед РФ
Independent: США передали ВСУ ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед РФ
18 октября 2023, 17:56

Фото: iStocK/ValleraTo

Украина получила от США ракеты ATACMS с меньшей дальностью из-за страха перед еще большей эскалации конфликта. Об этом пишет британская Independent.
«Сохраняющаяся обеспокоенность США по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией является причиной того, что версия ATACMS, которая отправилась на Украину, имеет меньшую дальность, чем максимальное расстояние, на которое могут ударить ракеты», — говорится в статье.
 
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS.По его словам, данные ракеты не в состоянии радикально изменить ситуацию. Он также подчеркнул, что США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#ракеты
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Импичмент президента Грузии сорван: что помешало отстранить от власти Зурабишвили
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили
18 октября 2023, 17:49

Фото: istock/Denis Kabanov

Президент Грузии Саломе Зурабишвили останется на своем посту. За ее импичмент проголосовали 86 депутатов, что не является достаточным для проведения процедуры. Редакция «Радио 1» расскажет, кто инициировал проведение голосования и какой закон нарушила глава государства.

Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту 


Процедуру импичмента президента Грузии запустила правящая партия «Грузинская мечта». Для отстранения главы государства Саломе Зурабишвили необходимо было собрать 100 голосов из 150 возможных. Однако поддержали проведение процедуры 86 депутатов. 

«Решение об импичменте не принято», сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Зурабишвили нарушила Конституцию


Импичмент действующей главе Грузии был объявлен из-за нарушения Зурабишвили Конституционного закона. В конце августа президент отправилась в турне, что не было согласовано с правительством. В ходе поездки, грузинский лидер встретилась с президентом Германии и провела переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

В соответствии с основным законом страны, президент может осуществлять зарубежные поездки для решения политических вопросов и осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Процедуре голосования предшествовало решение Конституционного суда Грузии.

16 октября суд установил в действиях Зурабишвили нарушение, что позволило запустить процесс голосования за ее импичмент.

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Зурабишвили о процедуре импичмента

 
Глава Грузии после объявления решения Конституционного суда заявила, что не собирается уходить в отставку и намерена дальше отстаивать «демократическое будущее». Она обратилась к оппозиционным партиям, члены которых отдали голоса за ее отстранение от власти и заявила, что им следует встать против антиевропейского импичмента.
 
«Я не могу никому ничего диктовать, но хочу посоветовать оппозиции: если они хотят создать сильную картину, пусть встанут снаружи, встанут против этого антиевропейского импичмента», – заявила Зурабишвили. 
Глава Грузии также прокомментировала решение Конституционного суда и заявила, что оно не стало для нее неожиданностью, однако она считает его несправедливым. Зурабишвили подчеркнула, что одним «выстрелом» чуть ли не была убита вся демократия и европейское будущее Грузии.
 
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Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку
 
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