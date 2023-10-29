Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии

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Иран обвиняет Израиль в пересечении красных линий.
Такое заявление сделала пресс-службы иранского президента Эбрахима Раиси в социальной сети X.
Ранее Раиси в интервью арабской Al-Jazeera рассказал, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в конфликт вокруг сектора Газа. Но отверг обвинения в том, что Иран стоит за нападением ХАМАС на Израиль.
Сообщалось, что Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.
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«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», —сказано в публикации.
Сообщалось, что Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По мнению иранского президента, поддержка Соединёнными Штатами своих союзников на Ближнем Востоке в итоге никак не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем.
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Мария Фирсова