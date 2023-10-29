Президент Ирана Раиси заявил, что Израиль перешел красные линии

Голосование по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной показало, что большая часть мировых государств отнюдь не разделяют позицию Соединённых Штатов Америки в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в своём Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков, глава председатель Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.