Президент Израиля Герцог назвал беспорядки в Махачкале явным антисемитизмом

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его шокировали события в аэропорту столицы Дагестана. Подобного рода беспорядки вызывают крайнее беспокойство.
Напомним, беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы после того, как там приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Несколько десятков человек прорвались на взлетно-посадочную полосу. Позже их вытеснили оттуда представители силовых структур. В результате инцидента пострадали около 20 человек, в том числе полицейские. Более 80 участников беспорядков были задержаны.
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