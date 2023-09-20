Президент Карабаха Шахраманян анонсировал вынужденные шаги для безопасности

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян заявил о готовности принятия мер, направленных на обеспечение безопасности мирного населения. О каких конкретно мерах идет речь, не уточняется.
Как сообщает информационное агентство «Арменпресс», Шахраманян провел заседание Совета безопасности, после которого заявил об отсутствии «практических шагов» со стороны мирового общества и назвал его реакцию «неадекватной». Поэтому в регионе «вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения».
Напомним, вчера, 19 сентября, Азербайджан заявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе с целью роспуска власти республики и вооруженных формирований Армении на территории республики.
Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные работают над направлением конфликта в Нагорном Карабахе в сторону политико-дипломатических договоренностей.
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Как сообщает информационное агентство «Арменпресс», Шахраманян провел заседание Совета безопасности, после которого заявил об отсутствии «практических шагов» со стороны мирового общества и назвал его реакцию «неадекватной». Поэтому в регионе «вынуждены принять соответствующие меры, имея в качестве приоритета обеспечение физической безопасности населения».
Ранее Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные работают над направлением конфликта в Нагорном Карабахе в сторону политико-дипломатических договоренностей.
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Алина Юрчак