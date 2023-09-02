Президент Киргизии Жапаров объявил, что обладает даром предвидеть будущее

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что оладает даром всегда предвидеть будущее. Такое неоднозначное заявление лидер соседней страны сделал, когда говорил о создании президентского лицея «Акылман» в Чолпон-Ате.
После этого он заявил, что обладает таким полезным качеством: видеть, как будет развиваться государство на 20-30 лет вперед и по какому пути оно будет двигаться. Жапаров попросил не считать его слова хвастовством и заверил, что его прогнозы всегда абсолютно точно сбываются. Он предположил, что таким даром предвидения его наградил Бог. Впрочем, добавил киргизский лидер, таким чувством в какой-то степени обладает каждый человек. Можно строить прогнозы и делать предсказания на основании того, что происходит в настоящем, заключил Садыр Жапаров.
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