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Президент Киргизии Жапаров объявил, что обладает даром предвидеть будущее

02 сентября 2023, 17:05
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что оладает даром всегда предвидеть будущее. Такое неоднозначное заявление лидер соседней страны сделал, когда говорил о создании президентского лицея «Акылман» в Чолпон-Ате.

Он назвал основание этого лицея фундаментом для построения будущего. Жапаров отметил, что только таким образом можно подготовить кадры, которые смогут предсказывать будущее Киргизии на столетие вперед и влиять на это будущее. Это очень важно для развития нашей страны, сказал президент.

После этого он заявил, что обладает таким полезным качеством: видеть, как будет развиваться государство на 20-30 лет вперед и по какому пути оно будет двигаться. Жапаров попросил не считать его слова хвастовством и заверил, что его прогнозы всегда абсолютно точно сбываются. Он предположил, что таким даром предвидения его наградил Бог. Впрочем, добавил киргизский лидер, таким чувством в какой-то степени обладает каждый человек. Можно строить прогнозы и делать предсказания на основании того, что происходит в настоящем, заключил Садыр Жапаров.

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Пискарёв назвал слова председателя ЕС о выборах в новых регионах России вмешательством в дела РФ
Председатель Комиссии ГД Пискарёв: Слова Стано о выборах в России – это вмешательство в дела РФ
02 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Слова представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах России являются вмешательством во внутренние дела государства и давление на его граждан. С таким заявлением выступил в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России её председатель Василий Пискарёв.
Ранее Стано заявил, что за проведение выборов в новых регионах России их организаторы будут привлечены к ответственности, поскольку такие действия властей нарушают международное право.

Однако Пискарёв заявил, что выборы пройдут на всей территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации. А заявление Стано является ни чем иным, как вмешательством в дела иного государства. 

Кроме того, председатель Комиссии Госдумы призвал привлечь в ответственности не российских властей, а тех представителей стран НАТО, которые снабжают Украину вооружением. Поскольку именно этим оружием ВСУ ежедневно обстреливают территории, которые пытается «защитить» Петер Стано. 

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#выборы
#россия
#госдума
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: В случае ядерного конфликта с Россией США обречены
02 сентября 2023, 16:34

Фото: istockphoto/3D_generator

Из-за опрометчивого решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине, Штатам понадобится несколько месяцев на то, чтобы подготовить и отправить свои силы воевать с Россией. Как считает Джонсон, такие действия вызовут мгновенную ответную реакцию российской стороны, которая в первую очередь начнет топить американские военные корабли, а США ничего не смогут этому противопоставить.

Аналитик считает ошибкой решение Джорджа Буша-младшего выйти из договора по ПРО, так как с тех пор Россия сумела разработать надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это даст России реальную возможность отразить любой ядерный удар со стороны США. У Америки такой возможности нет, уверен Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ уточнил, что России, возможно, не удастся сбить все ракеты, но она способна нейтрализовать подавляющее большинство боезарядов, что позволит ей выжить. У Соединенных Штатов таких шансов нет, они будут стерты с лица Земли, заключил эксперт.

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#сша
#россия
#эксперт
#военные
#youtube
#ракеты
#удар
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Женский любительский турнир по футболу стартовал в Химках в День города
02 сентября 2023, 15:56

Фото: администрация ГО Химки

В День города на стадионе «Новые Химки» начались масштабные соревнования по женскому футболу под названием «ДаМы первые в спорте». В турнире примут участие более 160 спортсменок из Московской области, Москвы, Брянска и Смоленска.
Открывали турнир глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Они пожелали командам хорошей игры и ярких побед. Глава округа поздравил химчан с праздником и отметил, что хотя по меркам древних городов Химки еще очень молоды — всего 84 года, — но уже успели завоевать славу спортивного центра Московской области.

Этот турнир — единственный в Подмосковье для женских любительских команд. В соревнованиях принимают участие 16 коллективов. Химки представляет команда «МамСити», первая в округе женская любительская футбольная команда. Ее капитан Екатерина Сурина рассказала, что этот турнир больше не про победы, а про заряд энергии, дружелюбную обстановку, возможность показать своим
друзьям, семьям и детям, как можно интересно и с пользой проводить свободное время. Возраст участниц «МамСити» от 26 до 54 лет.

За кубок победителя также поборются участницы из футбольной команды авиакомпании «Аэрофлот» и спортсменки женского клуба «Роскосмос». Одна из участниц команды — первый российский космонавт, совершивший полет на корабле Илона Маска, Анна Кикина.



Обращаясь с приветственным словом к гостям и участникам спортивного праздника, Дмитрий Губерниев поздравил жителей Химок с Днем города, пожелал им здоровья, процветания и новых спортивных свершений, благо губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Химок Дмитрий  Волошин так много делают для развития спорта в регионе и в округе.

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#подмосковье
#химки
#губернатор
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#дмитрий волошин
#космонавт
#роскосмос
#авиакомпании
#аэрофлот
#игры
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Reuters: НАТО проведёт учения на Балтике, чтобы отработать атаку на Россию в случае обострения конфликта
02 сентября 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак назвал главной целью военно-морских учений НАТО в Балтийском море отработку действий для сдерживания России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он заявил, что такими действиями НАТО отправляет России сигнал о бдительности.

Кроме того, он подчеркнул, что «натовским» военным важно обеспечить надёжное сдерживание, которое при необходимости предполагает нападение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нынешняя нестабильная ситуация не исключает прямого столкновения России и НАТО.

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#нато
#украина
#россия
#учения
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«Может уничтожить Техас». Принятие на вооружение ВС РФ «Сармат» вызвало панику в США
02 сентября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в теории может уничтожить территорию, превышающую по площади штат Техас. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
Автор публикации отмечает, что принятие Россией на вооружение «Сармата» еще больше увеличило разрыв между РФ и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Причина кроется в том, что арсенал американских межконтинентальных баллистических ракет является на сегодняшний день самым старым и наименее совершенным в мире.

В этой связи вспоминается заявление президента России Владимира Путина, в котором он отметил, что новый ракетный комплекс обладает прекрасными технико-тактическими характеристиками и способен преодолевать любые современные средства противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет. Обозреватель Military Watch Magazine предположил, что решение о задействовании «Сармата» было принято в связи с растущей угрозой прямого вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине.

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#сша
#конфликт
#комплекс
#вооружение
#лидер
#нато
#рф
#ракета
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Newsweek: Байден не смог объяснить американцам, зачем США участвуют в конфликте на Украине
02 сентября 2023, 14:54

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден не смог объяснить рядовым американцам, зачем страна участвует в конфликте на Украине, из-за чего большая часть населения выступает против выделения средств для военной помощи ВСУ. Об этом сообщает издание Newsweek.
Уточняется, что проведённый CNN опрос среди граждан США показал, что 55% выступают против дополнительного финансирования, а 51% считает, что США уже достаточно сделали для помощи Украине.

Издание сообщает, что такая статистика сильно отличается от данных февраля прошлого года, когда началась СВО. Тогда 62% респондентов заявили, что США должны предоставлять Украине как можно больше новых пакетов военной помощи. 

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#сша
#украина
#байден
#помощь
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Фонд Нобеля отозвал приглашение российскому послу на церемонию вручения премии в Стокгольме
02 сентября 2023, 14:40

Фото: istockphoto/WDnet

Фонд Нобеля отозвал приглашения послам России, Белоруссии и Ирана на торжественную церемонию вручения премии, которая пройдет в Стокгольме. Об этом сообщается в специальном заявлении, опубликованном на сайте организации.
В Нобелевском фонде сослались на необходимость учитывать резкую реакцию Швеции по этому поводу. Ранее в организации пообещали, что послы всех стран, которые имеют дипломатические представительства в Швеции и Норвегии, будут приглашены на церемонию вручения премии.

В заявлении сказано, что резко отрицательная реакция Швеции «полностью затмила» изначальное решение о приглашении глав дипломатических миссий. Поэтому было принято решение повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов на церемонию. В фонде уточнили, что отозвали недавние приглашения послам Белоруссии, России и Ирана.

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#посол
#церемония
#швеция
#премия
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Wyborcza: В Польше закрыли крупнейший центр помощи украинским беженцам
02 сентября 2023, 14:15

Фото: istockphoto/Stadtratte

В Польше закрыли крупнейший в стране центр поддержки беженцев с Украины. Он был размещен в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине неподалеку от Варшавы.
Решение о закрытии центра принимал воевода (руководитель местной администрации) Тобиаш Боченьский. Его пресс-секретарь Дагмар Залевский в беседе с местной газетой Wyborcza пояснил, что содержать такой большой центр просто не было никакого смысла. На момент закрытия в центре находились около 300 украинских беженцев.

При этом самих украинцев о закрытии центра никто не предупредил, они оказались поставлены перед фактом. Некоторые из них были вынуждены вернуться на Украину. Как сказал один из теперь уже бывших сотрудников центра, им неизвестно, где в настоящее время находится часть беженцев. Администрацию Варшавы тоже удивило известие о закрытии центра. Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт, сообщила, что с ними это никто не согласовывал.

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#польша
#центры
#беженцы
#помощь
#украина
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Экс-президент Молдавии Додон заявил, что страна не выживет без сотрудничества с Россией
02 сентября 2023, 14:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Молдавия нуждается в возобновлении сотрудничества с Россией, в частности, в сферах энергетики и торговли. Об этом в своём Telegram-канале сообщил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов в республике Игорь Додон.
Он заявил, что государство «не выживет» без России, поскольку оно нуждается в российских энергоресурсах и рынке. 

Додон добавил, что, например, собранный урожай яблок в размере 400-500 тысяч тонн некуда продавать, кроме как в страны СНГ и Россию. 

Одновременно с этим экс-президент республики сообщил, что Молдавия не должна зависеть от России или европейских стран. Он отметил важность проведения промолдавской политики.

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#молдова
#россия
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